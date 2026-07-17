Законопроект на турското министерство на земеделието и горите предвижда забрана за домашни животни в ресторанти, кафенета и други видове заведения.

По информация на ТВ100 проектът, който е в процес на подготовка, включва забрана на домашните любимци не само в закритите помещения на заведенията, но и на откритите им зони като терасите и градините към тях. На фирмите, които не спазват евентуалното бъдещо изискване, ще бъдат налагани парични глоби.

Проектът се предлага в момент, когато в обществото продължават разгорещени дискусии относно допускането на домашни любимци в ресторанти и кафенета.

При сегашната система допускането на домашните любимци в ресторантите и кафенетата или забраняването им до голяма степен е оставено на преценката на собствениците на заведенията. Предложеният проект има за цел да сложи край на тази практика и да въведе общо правило за всички заведения.

Другата новост е, че освен в салоните, където се обслужват клиентите и които представляват закрити пространства, проектът включва недопускане на домашни любимци и на откритите пространства към заведенията, каквито са терасите и градините. Ако проектът бъде приет в този вид, забраната ще се отнася за всички видове заведения за храна и напитки.

Според статистиките около 14 процента от общо около 27 млн. домакинства в Турция отглеждат котка или куче (1,42 милиона котки и 950 000 кучета). Притежаването на домашни любимци в Турция се е увеличило значително през последните години.