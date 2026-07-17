Фаворитът за стар нов шеф на ДАНС Пламен Тончев се опълчи на кабинета, който предлага той да се върне на поста. Тончев в прав текст оспори идеята на правителството за закриването на Комисията по досиетата. Кабинетът прави опитите за премахването на структурата през заключителните разпоредби на закона за бюджета. Идеята пламенно се защитава от ключови фактори в правителството, включително двамата вицепремиери Иво Христов и Гълъб Донев.

Според Тончев, който в момента е председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия (или т.нар. Комисия по досиетата), идеята изобщо не е добра.

"Аз съм категорично против закриването на Комисията. Запазете Комисията като самостоятелна структура – било като агенция, било като дирекция. Нека тя съществува като структура", каза Тончев по време на изслушването му в Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Той каза, че е написал писмо на Министерски съвет по темата, и призова депутатите да гласуват срещу идеята.

Тончев е единственият кандидат за председател на ДАНС. Той е заемал поста и преди - през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния ръководител на агенцията Димитър Георгиев. Преди изтичането на мандата му през април 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност. През 2025 г. Тончев беше освободен от поста уж по собствено желание. Преди това обаче му бе гарантирано шефското място в Комисията по досиетата. Коментарите тогава бяха, че той е трудоустроен, за да не разкрива тайни.

Сега изведнъж обаче Румен Радев го извади отново на светло и пак го предложи за шеф на ДАНС. На въпрос по време на депутатското изслушване защо отново е решил да се върне в ДАНС и имало ли е натиск върху него, за да поиска да бъда освободен, Тончев отговори, че натиск не е имало. "Аз съм предложение на Министерския съвет, не кандидатствам за длъжността. Явно след моето напускане и изтеклата година и два месеца ръководството на държавата е преценило, че все още съм необходим за ДАНС", каза още Пламен Тончев. В петък обаче Румен Радев намекна, че натиск върху Тончев преди е имало и това щяло да стане ясно скоро.