Дипломати, представители на местната власт и още десетки граждани отбелязаха днес със символична церемония 14-тата годишнина от атентата на Летище Бургас. Церемонията се проведе пред мемориала, издигнат в памет на шестимата загинали при терористичния акт от 18 юли 2012 година. Възспоменателното събитие се проведе с един ден по-рано, тъй като тази година датата на трагедията съвпада с шабат, когато според еврейската традиция не се провеждат официални възпоменателни прояви.

Бомбеният атентат от 18 юли отне живота на петима израелски туристи и на българския шофьор на автобус Мустафа Кьосов, а десетки други бяха ранени. Атаката остава един от най-тежките терористични актове у нас.

От името на кмета на Бургас Димитър Николов пред мемориала бе положен венец, а заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева поднесе цветя. Почит отдадоха и представители на Главна дирекция „Гранична полиция", Летище Бургас, Българския Червен кръст и организацията на евреите в България „Шалом", наред с други институции.

Сред присъстващите бяха бащата на загиналия Мустафа Кьосов, консулът на Израел в България Ортал Алкелай и почетният консул на Израел в Бургас Орлин Мандов.