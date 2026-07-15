66-годишен украински гражданин е открит мъртъв на плажната ивица в района на плаж „Делфин“ в курорта Слънчев бряг, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът е подаден около 11:35 ч. във вторник в Районното управление в Несебър. Пристигналите на място полицейски служители установили, че починалият е украински гражданин, който е живеел в Слънчев бряг. При първоначалния оглед не са констатирани видими следи от насилие.

Тялото на мъжа е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас, която трябва да установи точната причина за смъртта.

По случая е образувана проверка.