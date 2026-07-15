47-годишна жена блъсна 4-годишно момиченце на вътрешния път между "Дюни" и Созопол, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

Инцидентът е станал на 14 юли, около 11:45 ч., в района между два хотелски комплекса.

Детето е стъпило на пешеходна пътека, но водачката на автомобила не го пропуснала и го блъснала.

Момиченцето е с повърхностни наранявания. Прегледано е в болница и е освободено за домашно лечение.

Водачката на автомобила не е останала на мястото на инцидента до пристигането на полицията.

Работата по случая продължава.