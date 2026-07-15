ЕС подготвя общи правила за достъпа на децата до социалните мрежи, като вместо пълна забрана се обсъжда поетапен модел според възрастта. Председателят на Европейската комисия заяви, че онлайн платформите трябва да се отварят постепенно пред младите потребители и само при достатъчно гаранции за тяхната безопасност.

Дебатът се засили след инициативи на държави като Гърция и Франция, които настояват за по-строги ограничения. Част от европейските правителства подкрепят въвеждането на общ режим, подобен на този в Австралия, но Брюксел засега не се насочва към пълна забрана.

За да подготви бъдещите правила, Европейската комисия възложи на експертна група от лекари, учени, представители на младежки организации и родители да изготви препоръки. Докладът беше представен в понеделник.

"Вече има консенсус, че трябва да бъде определена минимална възраст, от която децата да могат да се присъединяват към социалните мрежи. Въпросът не е дали децата могат да имат достъп до социалните мрежи. Въпросът е дали и кога социалните мрежи могат да имат достъп до нашите деца", заяви Фон дер Лайен, цитирана от БГНЕС, като призова и за "ограничения, съобразени с възрастта".

Различни правила за всяка възраст

Европейската комисия се очаква още през септември да очертае бъдещия модел, а законодателно предложение да бъде представено през втората половина на годината.

"Трябва да обмислим поетапен и постепенен достъп за различните възрастови групи", каза Фон дер Лайен. Според нея след навършването на 13 години децата трябва да използват единствено платформи, доказали, че са безопасни.

Докладът, изготвен под ръководството на детския психиатър Йорг Фегерт и епидемиолога Мария Мелхиор, препоръчва бебетата и малките деца изобщо да не използват екрани.

За децата между 3 и 12 години устройствата и подходящите за възрастта социални мрежи трябва да бъдат достъпни само под надзора на родители или учители. Между 13 и 18 години самостоятелният достъп може постепенно да се разширява, но при наличие на ключови механизми за защита.

В момента TikTok, Facebook, Instagram и много други големи платформи официално допускат потребители над 13-годишна възраст.

"Платформите трябва да докажат, че техните услуги не причиняват вреда. В Европа всеки, който разработва даден продукт, носи отговорност за неговата безопасност", подчерта председателят на Европейската комисия.

"Убедени сме, че Европа трябва да въведе защитни мерки, които да гарантират безопасността на децата и юношите в цифровия свят", заяви и Мария Мелхиор.

Под прицел са пристрастяващите функции

През последните месеци Брюксел засили натиска върху социалните мрежи да променят начина, по който задържат вниманието на потребителите.

В петък Европейският съюз призова Facebook и Instagram да премахнат своите "пристрастяващи функции". Подобно предупреждение беше отправено към TikTok още през февруари.

Сред функциите, които могат да бъдат ограничени или забранени за деца, са автоматичното възпроизвеждане на съдържание, безкрайното превъртане и известията, които непрекъснато приканват потребителя да се върне в приложението.

Нито експертната група, нито Фон дер Лайен подкрепят пълното изключване на децата от социалните мрежи. Според авторите на доклада австралийският модел вече показва слабости, тъй като част от младите потребители намират начини да заобикалят ограниченията. Именно това е накарало Европейската комисия да търси по-гъвкав подход, който съчетава възрастови граници, родителски контрол и задължения за самите технологични компании.

Спор дали границата да е 13, 15 или 16 години

През октомври Европейският парламент призова социалните мрежи бъдат забранени за деца под 16 години. Част от евродепутатите продължават да настояват за тази граница, но единно мнение засега няма.

"Все още смятам, че минималната възраст трябва да бъде 15, а не 13 години. Тринадесет години вече е минималната възраст, която използват повечето големи социални мрежи", заяви евродепутатката Кристел Шалдемосе след представянето на доклада.

Преговорите се очаква да бъдат трудни, тъй като бъдещият закон трябва да получи одобрението както на Европейския парламент, така и на държавите членки. Допълнително предизвикателство е да не се стигне до 27 различни режима в рамките на ЕС. Испания настоява достъпът до социалните мрежи да бъде забранен за лица под 16 години, Франция предлага граница от 15 години, а държави като Естония се противопоставят на подобни забрани.

Фон дер Лайен увери, че Комисията ще анализира националните предложения, ще потърси общите им елементи и ще представи проект за единни европейски правила.

ЕС вече разполага с по-широки правомощия за контрол върху големите технологични компании, но подготвя и допълнителни мерки. Еврокомисарят по защитата на потребителите Майкъл Макграт обеща до края на годината нов закон, който да осигури по-силна защита на децата от пристрастяващия дизайн на цифровите платформи, пише БГНЕС.