През последното денонощие противопожарните екипи в страната са потушили 87 пожара и са реагирали на общо 125 сигнала за произшествия. Това съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са 22 от пожарите, а други 65 са преминали без нанесени материални щети.

Пожарникарите са извършили и 31 спасителни дейности и помощни операции. Пет от тях са били при катастрофи с транспортни средства, а 26 - за оказване на техническа помощ.

Лъжливите повиквания през денонощието са седем, пише БТА.