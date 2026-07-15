Община Бургас ще реализира нов проект в подкрепа на деца и ученици с таланти, след като получи одобрение за финансиране по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 382 521,83 евро.

Финансирането е по процедура BG05SFPR001-2.003 „Подкрепа за ученици с таланти“, в рамките на Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“. Проектът ще се изпълнява в периода 2026-2028 г.

Проект „Талантите на Бургас“ е насочен към ранното идентифициране и системното развитие на таланти на деца и ученици от Община Бургас в областта на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици. Той ще обхване деца и ученици от предучилищна възраст до XII клас, включително от уязвими групи, чийто майчин език не е български.

Кандидат по проекта е Община Бургас, а партньор - Народно читалище „Асен Златаров 1940“ - Бургас. Проектът предвижда разнообразна програма от подготвителни форми и публични изяви, организирани в четири основни направления.

STEM - наука, технологии, инженерство, математика

В това направление ще се организират школи по природни науки и технологии в редица бургаски училища и детски градини, включително школа с фокус върху програмирането и школа по роботика с образователни LEGO комплекти.

Годишният календар на направлението завършва с публични изяви и награждаване на участниците, а кулминацията ще бъде провеждането на два големи фестивала - по природни науки и по роботика.

Изкуства и култура

Народно читалище „Асен Златаров 1940“ ще организира школи по традиционни и съвременни приложни изкуства, сред които техниката батик, плетене на една кука и други приложни техники, както и школа по литература и творческо писане, насочена към развитие на въображението и писателските умения на децата.

Спорт

Предвижда се школа по шах с ежегоден турнир за участниците, както и общинска кампания в подкрепа на детския спорт, в рамките на която треньори и лектори ще посещават училища и детски градини за занимания, демонстрации и беседи. Инициативата ще завърши с общоградски спортен празник с щафетни игри и награди за децата.

Чужди езици - английски език

Читалище „Асен Златаров 1940“ ще организира школа по ситуационен английски език, а за най-малките участници са предвидени празнични събития, съчетаващи забавление с ранно чуждоезиково обучение - интерактивно коледно приключение и празничен концерт с песни и стихотворения на английски език.

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG05SFPR001-2.003-0090-C01

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Талантите на Бургас“