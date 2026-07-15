Православната църква чества Св. княз Владимир - той е известен с покръстването на Киевска Рус през 988. Животът му има два периода- езически и християнски. Като езичник е жесток, отмъстителен и порочен, извършил множество престъпления. Преди кръщението си ослепял. В християнския период извършва просветителска дейност, укрепва християнската вяра. Умира на 15 юли 1015 година.

Владимир (956-1015) е третият син на руския княз Светослав I и нямал право на титла и наследяване. По това най-силен бил култът към бог Перун, свързан с много жертвоприношения. Владимир бил необуздан младеж, свикнал да получава всички преимущества на произхода си, без да натоварен с отговорността към трона. Когато княз Светослав починал, големите му синове Ярополк и Олег започват междуособни войни, от които се възползва Владимир.

Той заграбва годеницата на Ярополк, Рогонда, след няклко ключови сражения взима властта и става Велик княз на Киевска Рус. Царуването на Владимир било типично езическо, макар да бил отгледан от баба си - св. Олга. Той бил жесток и безогледен владетел, който правел много езически жертвоприношения.

През 988 г, 8 години след възкачването си на власт, той разширява държавата си до Крим, където получава достъп до Черно море и се намесва така в търговските интереси на Византия. Империята действа по стар свой обичай - чрез християнството да неутрализира силните езически владетели и император Василий II покръства Владимир същата година, като му дава и за жена дъщеря си Анна и християнското име Василий.

Своята пламенност Владимир обръща към широка покръстителска дейност, строеж на храмове и манастири. Той е първият духовен обединител на руския народ и получава духовната титла Равноапостол, т.е равен на апостолите, заради просветителската си дейност. На княз Владимир са кръстени Киевския университет и орден за държавни заслуги и е много разпространено име в Русия днес.

На 15 юли Православната църква чества паметта и на светите мъченици Кирик и Юлита. Тогава е храмовият празник на едноименния храм в Банкя край София и празник на града. Света Юлита била млада жена с благороден произход, от рода на някогашните римски императори, която рано овдовяла и останала с малко дете, което при кръщението нарекла Кирик. Била вярваща християнка, която възпитала и детето си в християнската вяра. Загинала мъченически заедно с невръстния си син по време на гоненията срещу християните при Римския император Диоклетиан.

Това станало през 304 година. Телата на пострадалите за Христа майка и дете били хвърлени без погребение да бъдат изядени от зверове. Но две слугини през нощта ги взели и погребали. Едната от тях доживяла възцаряването на Константин Велики. Тя показала на вярващите мястото, където били погребани мъчениците и разказала за тяхното мъченичество. Мощите на светците били намерени нетленни. И до днес те са чудотворни. Част от тия мощи се намира в Охрид в църквата „Св. Богородица”.

Имен ден празнуват: Владимир, Влади, Владимира, Влада, Владо.

Какъв сте, ако името ви започва с буквата В В говори за комуникативност, умение да се живее в хармония с природата и хората, но и за известна ленивост. Човекът с име, което започва с тази буква, е надарен с голяма духовност, стремеж към възвишени чувства, към всичко прекрасно. Този звук не създава неприятни асоциации и е универсален по отношение съчетаването с други звукове.

1. Владимир е славянско име, което означава владеещ света.

2. Мъжете с това има имен ден на 15 юли.

3. Всеки Владимир още от малък е много палав и обича игрите.

4. Мъжете с това име са отворени, общителни и находчиви.

5. Характерно за тези мъже е оптимизмът и веселият поглед върху живота.

6. Владимир трябва да се научи да бъде по-толерантен към желанията на другите.

7. Мъжете, които носят това име, могат да се превърнат в отлични актьори, писатели и драматурзи.