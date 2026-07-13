Община Поморие, съвместно с Българския червен кръст – Бургас и Общинската организация на БЧК – Поморие, публикува официалния регламент за участие в тазгодишното масово плуване „На вълната на Поморие“ – 2026. А организаторите очакват и тази година инициативата да събере стотици любители на плуването и активния начин на живот.

Събитието ще се проведе на 15 август на Южния плаж пред „Сънсет Ризорт“, а записването е напълно безплатно. За най-добре представилите се участници са предвидени купи, медали, рекламни предметни награди и парични премии.

Регистрацията ще се извършва само онлайн чрез специална форма, която ще остане активна до един час преди старта. Всеки успешно записан участник ще получи потвърждение по имейл с уникален ID номер или QR код, както и необходимите декларации за участие, които могат да бъдат изтеглени и от сайта на Община Поморие.

В деня на събитието участниците трябва да представят попълнена декларация на хартиен носител. За непълнолетните е необходим подпис от родител или настойник. При поискване ще се изисква лична карта или експертно решение на ТЕЛК. Срещу получения ID номер или QR код всеки състезател ще получи личен електронен чип за отчитане на времето.

Организаторите предвиждат две дистанции:

- 1 000 метра за деца до 13 години, младежи от 13 до 16 години и хора в неравностойно положение; - 2 000 метра за мъже и жени.

Участниците имат право да изберат и по-дълга дистанция от тази за възрастовата си група, но в такъв случай ще бъдат класирани в категория „Мъже/Жени“.

Програмата на маратона започва в 8:00 ч. с регистрация, оформяне на документите и медицински преглед. В 10:30 ч. ще се проведе технически брифинг, а официалният старт е насрочен за 11:00 ч.

Събитието ще е в новата зона на Южния плаж, пред „Сънсет Ризорт“.