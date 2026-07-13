Управителят на „ВиК“ ЕАД Бургас Цветан Мирчев и служителят на дружеството Илчо Боев. Двамата обжалват днес в Апелативния съд ареста си и искат да бъдат пуснати на свобода с по-леки мерки за неотклонение.



Преди седмица Окръжният съд остави Мирчев и Боев в ареста с мотива, че по делото са събрани достатъчно доказателства за съпричастността им към престъплението и съществува риск да възпрепятстват разследването.

Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела до щети за държавното дружество в размер на над 300 000 евро. Според прокуратурата вредите са причинени при изпълнението на обществена поръчка за почистване на водоснабдителни сондажи, по която са извършвани плащания за дейности, които частично или изцяло не са били изпълнени.

Пред Апелативния съд защитата оспори необходимостта от най-тежката мярка за неотклонение. Адвокатът на Илчо Боев Пламен Найденов заяви, че основният спор е дали почистването на сондажите действително е извършено, като според него това може да бъде установено единствено чрез технически експертизи. Защитникът на Цветан Мирчев, адвокат Галина Петрова, също поиска по-лека мярка и заяви, че сондажите са били реално почистени, което предстои да бъде доказано с експертизи. Прокуратурата поддържа обвинението, че именно по тези дейности са нанесени щети за над 303 хил. евро.

Разследването стана публично известно в началото на месеца след акция на ГДБОП и Окръжната прокуратура в административната сграда на „ВиК“ Бургас. При претърсванията бяха иззети документи, компютри и електронни носители, свързани с обществената поръчка.

След операцията Мирчев и Боев бяха задържани за 72 часа, а впоследствие прокуратурата поиска постоянния им арест. Пред първата съдебна инстанция обвинението посочи, че свидетелски показания, финансови документи и събраните доказателства сочат за неправомерно разходване на средства. Защитата отхвърли обвиненията, като заяви, че плащанията са извършени по действащ договор и че изпълнението на дейностите следва да бъде установено с експертизи.