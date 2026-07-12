Плажът в Бургас вече е пълен с трупащи тен хора - местни и летовници. Спасителите на Северната ивица, които от 1 юли са в пълен състав на всички 11 поста, гледат територията си под лупа, но в събота и неделя има много нарушители, които не спазват правилата.

"На 11 юли, в събота, се наложи два пъти да търсим съдействие, заради скачащи от Моста. Съоръжението е много високо, и въпреки че има табели на 4 езика, указващи, че опасните скокове - "бомбички" са забранени, положението буквално излезе извън контрол. Първият път се обадихме на общинските служители, които отговарят за реда по плажа, вторият път - на полицията", разказа пред "Труд news" старши спасителят Петър Русев.

Глобата за нарушителите стига до 500 евро, но въпреки това те продължават да не се съобразяват с разпоредбите. Освен това, щом видят униформените, се измъкват с плуване и не се връщат дори да си вземат дрехите от ивицата.

Скачането е много опасно, тъй като на дъното има подводни скали и железа и може да стане фатален инцидент.

На няколко места, по протежение на Моста, са поставени пояси с 30 метрови въжета, за да бъдат използвани в критични ситуации.

През уикенда на плажа е имало и много изгубени малчугани. Оставени дори за минута без надзор, те тръгват объркани сред плажуващите и родителите им се паникьосват, разказаха още морските стражи.

Майките и бащите на изгубените деца първо търсят помощ от спасителите. Преди години на плажа в Бургас имаше радиоуредба и по нея се съобщаваше за децата, които родителите търсят. После стражите измислиха нова сигнализация. Щом видят малчуган без надзор, те го качват на раменете си и така родителите могат да видят детето си. Любопитен факт е, че когато дете се заблуди и сред многото хора изгуби родителите си, то винаги тръгва по ивицата на север, към Поморие, разказа старши спасителят Петър Русев.

Спасителите сигнализират и за инциденти в Морската градина, станали по алеите над ивицата. В събота например, на 100 метра от Казиното е имало пожар, но извиканите навреме огнеборци са го угасили. Причина за лумналия огън е станала неизгасена цигара.

Засега, морето е спокойно, знамето по вишките е зелено или жълто.