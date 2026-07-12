Основното нещо, което кабинетът „Радев” е произвел до момента като политика, е проектобюджетът, а той е един изключително лош бюджет, по-лош от този на кабинета „Желязков” и Теменужка Петкова. Заделени са изключително големи средства за капиталови разходи, изключително големи средства за издръжка, а всичко друго в бюджета в общи линии е замразено. Това заяви в ефира на „Събуди се” лидерът на „Продължаваме промяната” Асен Василев по отношение на план-сметката.

„Махаме всичко, което е за общини, детски, градини, училища и оставаме само в девет министерства и ведомства. Увеличението е 737 млн. евро само за тези ведомства. Големият въпрос е, че правителството не е написало за какво ще се харчат. В момента е черна кутия, няма нищо разбито. Не може да се дебатира в парламента и второ - не е записано в Закона и правителството може да си ги харчи за каквото си иска, ако се гласуват така”, каза Василев.

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„До момента не сме видели нормален отговор за какво ще се изхарчат. Дават ни се хвърчащи суми - щели сме да похарчим 20 млн. за „Евровизия” тази година при условие, че конкурсът е догодина, щяло да има 170 млн. евро за земеделците - за какво точно, по каква програма, на кого ще се дадат, не е записано. Отделно отиваме в капиталовите разходи - махаме европейските средства, махаме средствата за общините, правителството е записало 3,1 млрд. евро разходи. Има Приложение 2, което ние въведохме, където трябва проект по проект да се опише за какво ще се дадат тези пари. Като съберем всички проекти - 198 на брой, стигаме 1,4 млрд., а в бюджета е записано 3,1 млрд. Тоест 1,7 млрд. евро не са описани за какво ще се дадат”, коментира още лидерът на ПП.

По думите му реакцията на „Продължаваме промяната” към проектобюджета е абсолютно същата като при кабинета „Желязков”. „Там първо предупреждавахме, след това показахме как трябва да се поправи бюджета, след това започнахме разговори, след това направихме предложения между първо и второ четене и когато всичко това не беше прието, направихме протести. Сега ще направим предложения. Ще видим каква ще бъде реакцията на властта към тях и на база на това ще решим дали трябва да има протести. Ако не ги приеме, е въпрос на българските граждани да се организират протести”, заяви той.

По отношение данните за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, Василев коментира: „Това малко ми прилича на немощ. Ако имате доказателства, това влиза в съд, прокуратура и се осъжда човекът. Ако нямате доказателства, няма смисъл от медийни фойерверки. Може би това е начин да се принуди прокуратурата да работи”, коментира Василев.

По думите му, ако полетите на Десислава Атанасова с Пеевски се докажат, тя трябва да подаде оставка. „Това, което трябва да стане и в момента, в който се открият данни, че някой не си върши добре работата, независимо как е излъчен, този човек трябва да бъде отстранен”, посочи Василев.