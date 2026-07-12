С атрактивни гонки в сериите WGP#3 и WGP#4 и официална церемония на плаж Didi Beach в квартал „Сарафово“ бе открито Световното първенство по джет ски - JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026.

В събитието участваха представители на международните федерации по джет ски, на Българската федерация по водомоторни спортове с президент Тодор Христов, кметът на Бургас Димитър Николов, зам.-областният управител Георги Маджаров, зам.-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров, началникът на отдел „Спорт“ в Община Бургас Веселина Деведжиева, състезатели и любители на водомоторните спортове.

„Бургас е щастлив, че е домакин на такова престижно състезание. Това се дължи на Българската федерация по водомоторни спортове и Европейската федерация по джет ски. Повече от 7 плажа в България бяха специално обследвани и именно Бургас и плажът в „Сарафово“ беше избран за домакин на тазгодишния шампионат, за което искам да им благодаря, че повярваха в нас, защото Бургас може да създава добри условия. И колкото повече такива събития се случват тук при нас и в нашия регион – толкова по-добре за туризма и за страната ни да се представи по един достоен начин пред света“, каза по време на официалното откриване кметът Димитър Николов.

С емоционални изпълнения церемонията обогатиха изпълнителите на ПФА „Странджа“ с художествен ръководител Марио Егов и момичетата от Танцова школа "Estrella" Бургас с ръководител Олга Мохова.

