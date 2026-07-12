Граничният преход „Ивайловград – Кипринос“ на границата с Гърция е затворен за движение заради протест на земеделски производители. Ограничението е въведено със съгласувана протестна акция, за която Община Ивайловград предварително информира на официалната си интернет страница.

Протестиращите блокираха пътя с тежка земеделска техника към 9:30 часа тази сутрин. Основното им искане е да бъде разрешено преминаването през бившия граничен пункт на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. Това е втори протест по темата в рамките на последната седмица.

Организаторът на демонстрацията Христо Парасарев, който обработва около 800 декара земя с пшеница, слънчоглед, лен и други култури, както и лозя, заяви, че сегашното ограничение затруднява реализацията на земеделската продукция на гръцкия пазар именно в разгара на жътвената кампания. Това в момента не е възможно заради факта, че движението към и от Гърция е регламентирано със спогодба между двете държави от 2007 година, според обясненията на Агенция "Пътна инфраструктура", каза Парасарев.

„Основното ни искане е Ивайловград най-после реално да стане част от шенгенското пространство. Настояваме да бъдат премахнати забранителните знаци за движение на камиони с обща допустима маса над 3,5 тона през бившия граничен пункт Ивайловград – Кипринос, за да можем свободно да продаваме земеделската си продукция в съседната ни държава“, каза Парасарев.

По думите му гръцките складове за изкупуване на продукция се намират на около десет минути път, докато транспортирането до складове в България отнема почти цял ден. Според него използването на превозни средства до 3,5 тона не е икономически изгодно, тъй като те могат да товарят между 800 килограма и 1,5 тона продукция.

„Предпочитам да загубя 2-3 цента на килограм, отколкото да загубя 5-6 цента и цял ден да пътувам до Любимец или Харманли, за да продам продукцията си“, посочи още организаторът.

Парасарев допълни, че според протестиращите след присъединяването на България към Шенген вече няма основание да се запазва ограничението за движение на по-тежки превозни средства през пункта. По думите му е започнала процедура за промяна на статута на граничния пункт, която да позволи преминаването и на товарни автомобили.

„Изчерпали сме всички други възможности, които законът предлага“, каза още той и припомни, че през последната година са били внесени няколко подписки, но без резултат.

Земеделският производител Георги Чобанов, който обработва около 2000 декара с пшеница, също е на блокадата. Той посочи, че само за транспорт земеделците изразходват половината от предвиденото за разходи като цяло, за да закарат пшеницата до най-близкия склад в Харманли или Любимец, което им коства над 60 километра удължен път.

Според Чобанов опасенията, че преминаването на тежкотоварни автомобили ще увреди пътя, са неоснователни, тъй като земеделската техника и сега ежедневно достига до обработваемите площи в района.

Междувременно от АПИ публикуваха информация на официалния си интернет сайт, в която се посочва, че в процеса на функциониране на граничния пункт "Ивайловград – Кипринос" е постигната договореност между двете държави през него да преминават моторни превозни средства със следните технически параметри - ширина до 3 метра, полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. Поради това на второкласния път II-59 Ивайловград - Славеево – граница Гърция преди близо 18 година е поставена пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3,5 тона.

В часовете до 22:00 часа днес преминаването през граничния пункт ще бъде ограничено. От Община Ивайловград призоваха гражданите и превозвачите предварително да съобразят маршрутите си с въведеното ограничение. Организаторите посочиха, че все пак, ще се допускат преминаващи периодично.