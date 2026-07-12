Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщиха, че стратегическият Ормузки проток е затворен до второ нареждане. Решението е обявено след инцидент с плавателен съд, срещу който са били произведени предупредителни изстрели.

По данни на иранската държавна телевизия ИРИБ, цитирана от Reuters, корабът е опитал да премине по маршрут, който не е бил разрешен, като е изключил транспондера си. Според КГИР това е застрашило безопасността на корабоплаването.

„Бяха произведени предупредителни изстрели по посока на плавателен съд, който изключи транспондера си и по този начин изложи на риск безопасността на корабоплаването. Плавателният съд беше спрян“, се посочва в изявлението на иранските сили.

От КГИР отправиха и предупреждение, че всяко действие, което бъде възприето като заплаха, ще срещне „съкрушителен отговор“.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и природен газ. Всяко ограничаване на движението в района може да доведе до ново напрежение на енергийните пазари.