Летните почивки през 2026 г. показват интересна промяна на туристическия пазар — докато цените на традиционно предпочитани европейски дестинации продължават постепенно да растат, някои по-далечни и екзотични места предлагат по-добри оферти в опит да привлекат туристи.

Данните показват, че семейните пакетни почивки до дестинации като Обединените Арабски емирства и Египет са по-достъпни спрямо миналото лято, докато Испания, Португалия, България и Гърция отбелязват увеличение на цените.

По-ниски цени в някои популярни международни дестинации

Една от най-съществените промени на туристическия пазар е свързана с някои международни дестинации извън Европа. Според анализ на BBC, средната цена на седемдневна ол-инклузив семейна почивка в Обединените арабски емирства през август е с около 25% по-ниска спрямо същия период година по-рано.



Египет също предлага по-достъпни оферти, като средната цена на подобен тип почивка е намаляла с около 8%. В Мароко също е отчетено намаление от 6,5%, както и в Тунис, Турция и на Малдивите.

Според експерти от туристическия сектор причината е свързана не само с ценовата политика на туроператорите, но и с промяната в нагласите на част от пътуващите. Напрежението в региона влияе върху нагласите на част от туристите, които предпочитат да избягват определени направления или маршрути през въздушното пространство на Близкия изток.

Това допринася за по-ниско търсене в някои направления и стимулира туроператорите да предложат по-конкурентни цени.

Европа остава предпочитана, но все по-скъпа дестинация

Докато някои места извън Европа поевтиняват, традиционно популярните летни направления продължават да поскъпват.

Средната цена на седемдневна семейна ол-инклузив почивка през август се е увеличила приблизително с:

5% в Гърция

4% в Испания

3% в Португалия

1,8% в България

Тези увеличения изглеждат умерени на фона на по-големия ръст на цените през последните години, но за семейства с ограничен бюджет дори няколко процента могат да означават значителна разлика.

При четиричленно семейство разликата за почивка в Испания може да достигне около 190 евро повече спрямо предходната година.

Туристите променят избора си заради цените

Промените в цените водят и до ново поведение сред туристите. Все повече хора сравняват различни държави и избират дестинации, които предлагат по-добро съотношение между цена и качество.

Сред местата, които набират популярност, са Черна гора, Малта и Мадейра.

Според представители на туристическия сектор много пътуващи вече предпочитат по-кратки почивки вместо традиционните двуседмични летни ваканции.

Докато преди двуседмичните почивки край морето са били стандартен избор за много семейства, днес по-често се резервират престои от осем, девет или десет нощувки, комбинирани с кратки градски пътувания.