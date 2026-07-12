Правителството на Катар съобщи днес, че шейх Хамад бин Халифа ал Тани, който управляваше богатата на петрол монархия от 1995 до 2013 г., е починал на 74-годишна възраст, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"С непоколебима вяра във волята на Аллах, Диванът на емира скърби за кончината на Негово Височество – емира баща шейх Хамад бен Халифа ал Тани. Неговата смърт е голяма загуба за нацията", съобщи канцеларията на емира.

Той изигра важна роля за освобождаването на петте български медицински сестри, обвинени в Либия през 1999 г. за умишлено заразяване на деца със СПИН в болницата в град Бенгази.

Катар участва активно в преговорите за освобождаването на задържаните в Либия българските медицински сестри и палестинския лекар. Решаващите преговори се провеждат, след като българският адвокат на роднините на сестрите успява до докаже на съдебното дело в Бенгази, че те са били изтезавани, за да дадат показания в полза на официалната либийска версия и на обвинението за умишлено заразяване на повече от 400 либийски деца в изпълнение на израелски план. Последните преговори за приключване на 8-годишния спор се осъществяват от Сесилия Саркози, тогавашна съпруга на президента на Франция Никола Саркози, и от емира на Катар шейх Хамад бен Халифа Ал-Тани. Емирът участва активно в преговорите и прави хуманитарен жест за финансово подпомагане на страната ищец по делото – семействата на заразените от СПИН. Предоставената от него помощ либийския лидер Муамар Кадафи дава на семействата в Бенгази. През 2011 след изтичане на секретни документи и публикуване в „Уикилийкс“ става ясно че шейх Хамад бен Халифа Ал-Тани е платил на Муамар Кадафи, за да освободи медиците. След завръщането на сестрите в България през 2007 г., емирът лично се среща с тях, за да засвидетелства своята подкрепа към каузата им. Тогава се появиха информации, че той е раздал пликове с пари, което самите медицински сестри впоследствие категорично отричат.

Бившият владетел, който свали от власт баща си с безкръвен дворцов преврат през 1995 г., наследи малко и маловажно емирство, чиято хазна беше почти празна, посочва Франс прес. Ал Тани обаче превърна Катар в ключов политически играч на регионално и международно равнище.

Именно по време на негово управление през 1996 г. бе създаден информационният канал "Ал Джазира", а международният престиж на емирството нарасна, когато Катар бе избран за домакин на 22-рото Световно първенство по футбол през 2022 г.

Абдикацията на шейх Хамад в полза на четвъртия му син, шейх Тамим, породи всеобща изненада предвид факта, че монарсите в Близкия изток управляват пожизнено, акцентира АФП.

Катар е една от най-малките държави на Арабския полуостров с население от 2,5 милиона души, от които по-голяма част са чужденци. Тази страна е един от най-големите производители на втечнен природен газ в света, крупен инвеститор и значим фактор в близкоизточната дипломация и международните медии.