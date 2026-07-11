Тежка катастрофа е станала край Дупница, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Кола се е ударила в спрял камион, двама души са загинали, трима са ранени. Инцидентът е станал на разклона за село Дяково, съобщиха от МВР-Кюстендил, предава NOVA.

Водач на лек автомобил се е ударил в ремарке, паркирано извън пътя, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР), предаде БТА. Сигналът за инцидента е получен малко след 19:00 ч. тази вечер.





Инцидентът е станал малко преди включването към автомагистрала "Струма" на изхода от Дупница в посока на движение към София.

По първоначална информация двама участници в пътнотранспортното произшествие не са били контактни и е повикана въздушна линейка, която да ги откара до болницата, съобщиха от МВР.