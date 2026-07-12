На 12 юли Православната църква почита преп. Паисий Светогорец. Св. Богородица „Троеручица“. Св. мчци Прокъл и Иларий. Св. праведна Вероника.

Св. праведна Вероника извършила чудо с лицето на Спасителя

На Разпети петък, докато влачел огромния дървен кръст, Иисус Христос бил на ръба на своите сили. Тълпата го осмивала, обиждала и му се подигравала. Някои го замеряли с отровни думи, а други – с камъни. Имало и милостиви хора, които искали да облекчат мъките на младия мъж. Сред тях била и младата Вероника.

Тя приближила към изтощения Иисус Христос. Разперила ленена кърпа. С нея попила потта и кръвта от лицето на бъдещия Спасител. Тогава се случило истинско чудо. Ликът на Иисус Христос остава отпечатан върху ленената кърпа. В иконографията често изобразяват Света Вероника как държи разперена кърпа, на която се вижда отпечатаното лице на Христос. По-късно нарекли тази кърпа „Платното на Вероника“.

След Разпети петък Света Вероника заминава от Йерусалим за Западна Европа. Свещената кърпа оставя в Рим. След това отпътува за Южна Франция. Там започва да проповядва и да говори за Спасителя, на когото лично сторила огромна добрина. На латински името Вероника звучи като Береника или Беренике.

Заради запечатания образ на Иисус Христос, приемат Света Вероника за покровител на фотографията и фотографите. Благодарение на фотографията, ние добиваме нагледна представа за хора, събития и заобикалящата ни среда. Особено интересни са старите фотографии, които разкриват пред нас един непознат, но много интересен свят.



В деня на тази свята жена, имен ден празнуват Вероника, Веро, Вероник, Вера и Верка.

На латински името Вероника звучи като Береника или Беренике.

На 12 юли почитаме паметта на още двама смели християни - Свети Прокъл и Свети Иларий.

Свети Прокъл бил осъден на смърт, защото отказал да се поклони на езическите богове.

Присъдата била смърт, чрез пронизване с лък и стрела. Когато вървял към мястото за екзекуция, неговият племенник започнал да крещи, че също е християнин. Войниците заловили Свети Иларий и го хвърлили в тъмницата.

През това време войниците обсипали тялото на праведния Свети Прокъл с множество стрели. Той агонизирал и накрая издъхнал в страшни нечовешки мъки. Добри християни прибрали и погребали неговото тяло. След 3 дни на смърт бил осъден и младият Свети Иларий. Той бил посечен с меч. Неговото тяло също било погребано близо до това на неговия чичо Свети Прокъл.

На 12 юли почитаме и паметта на новоканонизирания монах Свети Паисий Светогорец.

Той придобил пророческа дарба още докато бил жив като монах на Света гора, Атон. След 40-дневен строг пост, Пресвета Богородица се явила на монаха и му оставила хляб и грозде.

Когато монасите го намерили, той бил на ръба на силите си, но в очите му имало радостен пламък. Игуменът на манастира опитал хляба и гроздето. Той бил категоричен, че на Земята такива божествени вкусове не съществуват. Свети Паисий Светогорец продължава да помага на вярващите от Рая.