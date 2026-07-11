Петима души са ранени при тежка катастрофа край Дупница, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Автомобил се е ударил в спрял камион.

Инцидентът е станал малко преди включването към автомагистрала "Струма" на изхода от Дупница в посока на движение към София.

На място е изпратена и въздушна линийка, съобщава още Русинова.

"Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата, да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница", пише още тя.