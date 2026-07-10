Професор Георги Рачев прогнозира, че България ще остане встрани от продължителните екстремни горещини, които в момента създават проблеми в Западна Европа. В интервю за вестник „Телеграф“ от 9 юли климатологът посочва, че досегашното лято у нас напомня на приятните лета от края на миналия век. По думите му този благоприятен климат се очаква да се запази, което ще се отрази добре както на здравето на хората, така и на селското стопанство в страната.

Спокойно време без жеги

Според климатолога страната ни остава в безопасната периферия на тежката топла вълна, която вече донесе температурни рекорди във Франция, Германия и Италия.

„До този момент лятото наподобява едно хубаво ретро лято от 80-те и 90-те години на миналия век. Ние избягахме от пределно бруталните жеги, които бяха обхванали Западна Европа“, обяснява Рачев. Той допълва, че ако прогнозите се сбъднат, първата половина на сезона ще бъде изключително благоприятна за всеки един отрасъл на националното ни стопанство.

Професорът припомня, че тежките последствия от жегите настъпват не при един или два горещи дни, а когато високите температури се задържат над седмица и не позволяват на организма да се охлади дори през нощта.

Краткотрайни пикове през юли

Очакванията са втората половина на юли и август да бъдат малко по-топли от нормалното, но без изтощителните периоди на суша и жега, характерни за миналата година. Американските и европейските метеорологични модели показват леки разминавания, но общият консенсус сочи липса на продължителни аномалии.

„Въпросът е колко дълго време температурите ще останат над 35 градуса. Засега се смята, че ще имаме такива високи температури, но тези периоди на много горещо време ще бъдат по-кратки“, отбелязва Рачев пред изданието.

Той напомня, че в края на юли, по време на традиционните горещници, температурите обичайно достигат 38-40 градуса в някои райони на страната, което не е прецедент за нашите географски ширини.

Специалистът съветва в най-горещите часове между 13:00 и 17:00 часа малките деца и възрастните хора да остават на прохладни места и да се хидратират редовно.

Отлична година за българското земеделие

Благоприятните метеорологични условия до момента дават сериозна надежда за изключително силна реколта. Рачев подчертава, че есенниците са в чудесно състояние, а пролетните култури като слънчоглед и царевица се развиват отлично.

„Ако се запази прогнозата да няма продължителни горещини, а да има макар и малки валежи през юли и август, ще се радваме на много добра зърнена реколта. България отново ще произведе поне или над 2 милиона тона слънчоглед“, твърди професорът.

Относно водните запаси на страната климатологът е категоричен, че всички 52 питейни язовира, наблюдавани от Министерството на околната среда и водите, са пълни на 90 процента, което изключва опасността от въвеждане на воден режим поради природни фактори.