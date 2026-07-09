На 11 юли (събота) от 09:00 часа балюстрадата до КЦ „Морско казино“ ще се превърне в стартова зона на състезанието с препятствия „Стани Юнак“ – спортно предизвикателство, което събира на едно място хора с различна физическа подготовка, обединени от желанието да изпитат силата на характера, волята и издръжливостта си.

„Стани Юнак“ не е просто бягане, а състезание, което комбинира различни препятствия и поставя на изпитание както физическите качества, така и психическата устойчивост на участниците. По трасето ще бъдат необходими сила, баланс, издръжливост и решителност за преодоляване на всяко следващо предизвикателство.

Надпреварата е подходяща както за кросфит атлети, бегачи, триатлонисти, фитнес ентусиасти, бойци и колоездачи, така и за всички, които искат да излязат от ежедневната рутина и да се предизвикат. Организаторите подчертават, че събитието е създадено не само за професионални спортисти, а и за любители, чиято основна цел е да преодолеят собствените си граници и да достигнат финала.

Участниците могат да избират между три дистанции:

• Спринт – 3 км с 10 препятствия – динамично трасе, подходящо за първи досег със състезанията с препятствия;

• Баланс – 5 км с 15 препятствия – комбинация от бягане и разнообразни изпитания, която ще тества волята и физическата подготовка;

• Хипер – 8 км с 25 препятствия – най-предизвикателната дистанция, предназначена за онези, които искат да проверят докъде се простират възможностите им.

Освен състезателния елемент, „Стани Юнак“ насърчава и взаимопомощта между участниците. По трасето най-важни са спортният дух, подкрепата и желанието всеки да достигне финала като истински юнак.

Желаещите да се включат могат да се регистрират предварително на:

.