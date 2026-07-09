На 11 юли Северният плаж в Бургас отново ще се превърне в арена на едно от най-очакваните спортни събития през лятото – Международния плувен маратон Бургас. Надпреварата се организира за шеста поредна година и продължава да привлича все повече любители и състезатели от България и чужбина.

Очаква се в тазгодишното издание да се включат над 300 участници, които ще премерят сили в Бургаския залив на дистанции от 500 и 1000 метра. Събитието е отворено както за професионални плувци, така и за любители на откритите води, които желаят да изпитат своите възможности.

Международният плувен маратон Бургас се утвърди като спортен форум, който съчетава състезателния дух, любовта към плуването и популяризирането на активния начин на живот. През годините надпреварата се превърна в притегателен център за участници от различни възрастови групи.

Официалното откриване на маратона ще бъде от 10:00 часа на Северния плаж. След провеждането на стартовете ще се състои и церемонията по награждаване на най-добре представилите се състезатели, която е насрочена за 12:30 часа.

Организаторите канят жителите и гостите на Бургас да подкрепят участниците и да станат част от спортния празник край морето, който обещава много емоции, оспорвани битки и вдъхновяващи спортни постижения.