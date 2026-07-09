Почти всички основни плодове и зеленчуци в страната в началото на юли се изкупуват на по-високи цени, отколкото по същото време на миналата година, показват оперативни данни на Министерство на земеделието и храните. Най-значително спрямо миналата година са нараснали изкупните цени на доматите - с внушителните 37,7%.

Много близо до тях по покачване на цените са и краставиците, и червените чушки, които са поскъпнали на годишна база съответно с 36,4% и с 32,2%.

Покачване на изкупните цени е отчетено и при зелените чушки (с 16,7%), ябълките (със 7,3%), зелето (с 3,8%) и картофите (с 1,7%). Изкупната цена на черешите в началото на юли е наполовина на миналогодишната по същото време. През 2025 г. обаче, черешовата реколта беше много слаба поради измръзването на овошките, затова и изкупните цени тогава бяха доста високи.

По-конкретно, по данни към началото на юли, средните изкупни цени за страната за един килограм са: 1,57 евро за доматите, 1,05 евро за краставиците, 2,01 евро за червените чушки, 2,17 евро за черешите, 0,6 евро за картофите.

Що се отнася до изкупните цени на зърнените и маслодайните култури, на годишна база има поевтиняване на царевицата (-1,4%) и хлебната пшеница (-4,1%), докато изкупната цена на слънчогледа е нараснала с 9,6%.