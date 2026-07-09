Старши полицай Георги Карагеоргиев от Зоналното жандармерийско управление в Бургас е част от международен екип, който ще помага на полицията в Париж в туристическите зони на френската столица.

В рамките на три седмици, той и униформени от Кипър, Швейцария, Португалия и Италия ще работят по график със свои колеги от Парижката дирекция за обществена сигурност - DSPAP (Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne). Смесеният екип ще работи във френската столица в рамките на правомощията на общите европейски бригади.

Префектурата на полицията на Париж приветства инициативата и пожела успех на екипа в общата работа.