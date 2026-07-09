Дезинфекционна станция – Бургас ще извърши пръскане против комари на паркове и градини в жилищните комплекси, както и на биотопните зони на насекомите.

Вижте графика за имагоцидна обработка за периода 13 – 31 юли:

13.07.2026г. - ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Зорница“

14.07.2026г. - Приморски парк, район на Солниците, район Морска гара, парк „Езеро“

15.07.2026г. - ж.к. „Славейков“, парк „Минерални бани“, биотопни зони кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“

16.07.2026г. - кв. „Лозово“ и кв. „Долно Езерово“

17.07.2026г. - Приморски парк, район на Солниците, район Морска гара, парк „Езеро“

20.07.2026г. - ж.к. „Изгрев“, кв. „Крайморие“ и кв. „Горно Езерово“

21.07.2026г. - Приморски парк, район на Солниците, район Морска гара, парк „Езеро“

22.07.2026г. - ж.к. „Меден рудник“ , кв. „Акации“ и кв. „Победа“, ул. „Крайезерна“, бул. „Тодор Александров“, парк „Росенец“, приют за безстопанствени кучета – местност „Пода“

23.07.2026г. - Приморски парк, район на Солниците, район Морска гара, парк „Езеро“, ж.к. „Славейков“

24.07.2026г. – ЦГЧ и ж.к. „Лазур“, ж.к „Възраждане“

27.07.2026г. - ж.к. „Братя Миладинови“, кв. „Сарафово“, кв. „Черно море“ и кв. „Рудник“, парк „Минерални бани“

28.07.2026г. - Приморски парк, район на Солниците, район Морска гара, парк „Езеро“

29.07.2026г. - Гробищен парк, 5-ти километър и гр. Българово

30.07.2026г. - кв. „Долно Езерово“, биотопни зони с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево и с. Извор

31.07.2026г. - Приморски парк, район на Солниците, район Морска гара, парк „Езеро“

Имагоцидните обработки със студен/топъл аерозол ще се извършват от 00.00 часа до 04.30 часа .

Дезинфекционна станция- Бургас” ЕООД гр. Бургас, си запазва правото да променя графика във връзка с влошени условия на атмосферно влияние - дъжд, силен вятър и др.