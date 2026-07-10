Вашингтон и Техеран продължават да работят за дипломатическо решение на конфликта помежду си въпреки подновените атаки в региона, заяви в четвъртък (местно време) американската администрация, цитирана от ДПА и Ройтерс.

„Съединените щати остават ангажирани с намирането на решение и техническите преговори продължават“, каза правителствен служител пред ДПА. Същевременно той заяви, че поведението на иранското ръководство представлява нарушение на рамковото споразумение „до неприемлива степен“.

През последните дни американските въоръжени сили извършиха няколко вълни от удари по цели в Иран. Правителството на САЩ оправда действията с обстрела на търговски кораби в Ормузкия проток, за който Вашингтон обвинява Техеран.





В резултат на това американски съюзници в Персийския залив, включително Кувейт и Бахрейн, съобщиха, че са били подложени на вражески обстрел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неотдавна отправи нови заплахи към Иран и публично постави под съмнение смисъла от по-нататъшни преговори по време на срещата на върха на НАТО в Турция, която приключи в сряда. Тръмп дори обяви край на временното примирие с Иран.