Мъж на 71 години от София е починал, след като е бил изваден от морето на плаж „Нестинарка“ в Царево. Инцидентът е станал около 12:10 часа на 2 юли, съобщиха от полицията.

По първоначална информация спасителите на плажа са забелязали мъжа във водата и са го извадили на брега, но животът му не е можело да бъде спасен.

Тялото е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ - Бургас, която трябва да установи точната причина за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава, посочва Нова тв.