За десета поредна година, по инициатива на Джон Болджър и Красимира Профирова, Сдружение "Онкоболни и приятели" - Бургас организира благотворителен плувен маратон, който ще се проведе на 05.07.2026 г.
От 2023 година събитието носи името "Цонка Тодорова" в памет на дългогодишния председател на Сдружението. Събраните средства са в подкрепа дейностите за безплатна психосоциална рехабилитация на онкоболни и техните близки, провеждани от Сдружението.
Участниците ще преплуват 1.8 км от остров Св. Анасатсия до нос Чукалята, плаж Росенец. Лице на маратона отново ще бъде актрисата Йоана Буковска-Давидова, която ще даде неговия старт. Финалистите ще бъдат официално наградени от Йоана Буковска-Давидова. Участие: 35€/68.45лв дарение.
Юбилейното издание на маратона ще събира средства за заплащане услугите на професионален рехабилитатор, който да извършва крайно необходимата ежедневна рехабилитация на онкоболни след операция, както и лимфодренаж, като специалистът ще бъде нает за период от 1 година.
Програма
Дата: 05.07.2026
✔️07:00 Регистрация на "Морска гара"/"Магазия 1", Бургас
✔️8:00ч. Тръгване на кораба в 8ч. от "Морска гара"/"Магазия 1", Бургас към о-в "Св. Анастасия".
Пътуването е включено в регистрацията и осигурено от екипа на остров Св. Анастасия
и община Бургас.
✔️9:30 Плувците стартират от остров Света Анастасия към нос Чукалята, плаж Росенец
✔️10:30-11:00 Награждаване на плаж Росенец, Нос Чукалята
✔️11:30 Тръгване на автобус към Бургас. Автобусът е безплатен и е осигурен от Община Бургас
Участие в маратона се декларира с попълване на регистрационна форма и заплащане по банков път: IBAN BG25BPBI88981007016201 (Пощенска банка/Евробанк) СНЦ "Онкоболни и приятели". Основание: дарение.
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