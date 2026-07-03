За десета поредна година, по инициатива на Джон Болджър и Красимира Профирова, Сдружение "Онкоболни и приятели" - Бургас организира благотворителен плувен маратон, който ще се проведе на 05.07.2026 г.

От 2023 година събитието носи името "Цонка Тодорова" в памет на дългогодишния председател на Сдружението. Събраните средства са в подкрепа дейностите за безплатна психосоциална рехабилитация на онкоболни и техните близки, провеждани от Сдружението.

Участниците ще преплуват 1.8 км от остров Св. Анасатсия до нос Чукалята, плаж Росенец. Лице на маратона отново ще бъде актрисата Йоана Буковска-Давидова, която ще даде неговия старт. Финалистите ще бъдат официално наградени от Йоана Буковска-Давидова. Участие: 35€/68.45лв дарение.

Юбилейното издание на маратона ще събира средства за заплащане услугите на професионален рехабилитатор, който да извършва крайно необходимата ежедневна рехабилитация на онкоболни след операция, както и лимфодренаж, като специалистът ще бъде нает за период от 1 година.

Програма

Дата: 05.07.2026

✔️07:00 Регистрация на "Морска гара"/"Магазия 1", Бургас

✔️8:00ч. Тръгване на кораба в 8ч. от "Морска гара"/"Магазия 1", Бургас към о-в "Св. Анастасия".

Пътуването е включено в регистрацията и осигурено от екипа на остров Св. Анастасия

и община Бургас.

✔️9:30 Плувците стартират от остров Света Анастасия към нос Чукалята, плаж Росенец

✔️10:30-11:00 Награждаване на плаж Росенец, Нос Чукалята

✔️11:30 Тръгване на автобус към Бургас. Автобусът е безплатен и е осигурен от Община Бургас

Участие в маратона се декларира с попълване на регистрационна форма и заплащане по банков път: IBAN BG25BPBI88981007016201 (Пощенска банка/Евробанк) СНЦ "Онкоболни и приятели". Основание: дарение.

