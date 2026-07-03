Европейските органи по безопасност на храните и обществено здраве съобщиха за огнище на инфекции със салмонела, свързано с овкусени инстантни нудъли. Потвърдени са 106 случая в 14 държави, като повечето заболели са деца и млади хора. Най-малко 49 души са били хоспитализирани.

Това заявиха Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) и Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), съобщи "Евронюз".

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„Овкусените инстантни нудъли са най-вероятният източник на продължаващото огнище в няколко държави, като има доказателства, свързващи случаите с продукти от една и съща марка“, посочват двете агенции.

Случаи са регистрирани в Австрия, Великобритания, Чехия, Дания, Естония, Франция, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша и Швеция.

Според европейските власти предприетите мерки, включително изтегляне и изземване на продукти в няколко държави, „значително намаляват вероятността“ от нови заразявания.

Епидемиологичните разследвания показват, че случаите в Дания, Естония, Германия, Латвия и Литва са свързани с консумацията на овкусени инстантни нудъли от една и съща марка.

Агенциите не посочват името на производителя, но отбелязват, че случаите, свързани със Salmonella Stanley и други щамове, водят до производител в Украйна.

Започнало е разследване и са изтеглени асегнатите партиди.

Симптомите на салмонелозата включват диария, висока температура, болки в корема, гадене и повръщане, като обикновено продължават няколко дни. Повечето заразени се възстановяват в рамките на седмица, но инфекцията може да протече тежко при малки деца, възрастни хора и хора с отслабена имунна система.