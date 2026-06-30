Военнослужещи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа в България днес и на 1 юли, сряда. Придвижването ще се осъществи по маршрут от Румъния към Турция и е свързано с предислоциране на материални средства, съобщиха от Министерството на отбраната.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“, допълниха от министерството.

На 4 юли предстои придвижване на състав и военна техника на Сухопътните войски по републиканската пътна мрежа.

В периода от 26 май до 13 юни т.г. личен състав и военна техника се придвижиха по републиканската пътна и железопътна мрежа за участие на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на Многонационалната бойна група на НАТО в тактическото учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ на полигона „Корен“ край Хасково.