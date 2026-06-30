14-годишно момче пострада след падане с тротинетка в Карнобат, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 29 юни на алея в градския парк.
Момчето е прегледано и е освободено за домашно лечение.
14-годишно момче пострада след падане с тротинетка в Карнобат, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 29 юни на алея в градския парк.
Момчето е прегледано и е освободено за домашно лечение.
14-годишно момче пострада след падане с тротинетка в Карнобат, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 29 юни на алея в градския парк. Момчето…
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