Автомагистрала „Тракия“ от Бургас е затворена в посока София, заради тежка катастрофа в района на отбивката за Ямбол. Камион е блъснал лек автомобил, като по първоначални данни има трима загинали. Обходният маршрут е по стария път Айтос – Карноба, съобщиха току-що от ОДМВР-Бургас.

При инцидента са загинали две деца и възрастен мъж. Трима са ранени. Те са транспортирани за лечение в болницата в Ямбол, като за целта е използван медицински хеликоптер. Според първоначална информация тирът навлязъл в насрещното платно и блъснал автомобила, който се движел в посока Бургас.

На територията на Бургаска област - в пътната отсечка между селата Кликач и Чукарка на пътя Айтос – Карнобат, самостоятелно катастрофира "Ланчия", със сливенска регистрация. Колата се е блъснала в крайпътно дърво. На място са загинали две жени.