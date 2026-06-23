Въпреки многобройните публикации и коментари в социалните мрежи за проблеми с летния туристически сезон по Българското Черноморие, реалната картина е далеч по-умерена. „Ако позволите да перифразирам Марк Твен - слуховете за смъртта на българския летен туризъм са силно преувеличени“, заяви Георги Дучев, изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели, в предаването „В развитие“ с водещ Георги Месробович.

„Сезонът започна с някои предизвикателства. През февруари влязохме във втора война, която тотално размести геополитическите пластове, а всяка война прави туристите крайно предпазливи. Това доведе до пренареждане на търсенето, което обаче в крайна сметка може да се окаже, че е работило добре за българския туризъм, когато броим пилците наесен.“

По думите му обаче към момента плажовете постепенно се изпълват, а разговорите с хотелиери по Черноморието показват, че ситуацията е нормална. Гостът отбеляза, че коментарите за слаб юни създават усещания за слаб летен сезон, но заяви, че самият прозорец се отмества към юли, август и септември, а проблемът е, че отместването означава съкращаване на активния сезон. „Това, че през юни плажовете са били по-празни, е всяка година. Ние вече практически нямаме сезон през юни.“

По-малко германски туристи заради проблеми с чартърите

Една от основните теми около настоящия сезон е очакваният спад на туристите от Германия. Според Дучев той действително съществува, но причините са известни още от октомври миналата година. По негови оценки през тази година България може да посрещне между 20% и 25% по-малко германски туристи спрямо предходния сезон.

„Това се дължи на едно стратегическо недоглеждане – както от страна на държавата и общините, така и от страна на частния сектор. Ние допуснахме една огромна част от немските туристи да зависят от поговорката между две частни авиокомпании. Не се помисли за диверсификация на транспорта и за други решения, които да доведат тези туристи до България.“

Румъния, Великобритания, Израел и геополитиката

Дучев посочи, че липсата от немските туристи може да компенсирана от румънци. „Само заради геополитическата ситуация записванията от Румъния вървят с 10-15% ръст спрямо миналата година“, заяви събеседникът, като добави, че потенциал има и на британския и израелския пазар.

В същото време при допълнително успокояване на ситуацията в Близкия изток и подобряване на условията за пътуване може да се стигне до по-силни записвания в последния момент, подчерта гостът.

Българският турист не се отказва от Черноморието

Събеседникът коментира, че остават предпочитанията към вътрешния туризъм и много от хотелските резервации са направени месеци по-рано и в редица случаи цените са увеличени минимално или изобщо не са променяни. Той подчерта, че вече не може да се говори за България като за евтина дестинация, тъй като разходите за труд и издръжка на бизнеса значително са се повишили.

„Цената на труда през последните години стремглаво расте. Това неминуемо се отразява върху цените. Туризмът е трудоемък отрасъл ние няма как да задържим възнагражденията, които бяха преди 10 години.“

Недостигът на кадри

Хотелиерският сектор продължава да изпитва трудности с намирането на персонал, но според Дучев това не е специфично само за България, а за целия западен свят. По отношение на чуждестранните работници той посочва, че често преувеличава тяхното присъствие.

„Нашите изследвания показват, че броят на чуждестранните работници в хотелите е под 10%. Те обикновено вземат най-ниските базови позиции, които българите по една или друга причина не желаят.“

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