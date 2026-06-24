Дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в черноморското градче Джиде в северния турски окръг Кастамону, съобщи днес в. „Биргюн“. При инцидента са нанесени единствено материални щети.

По информация на турската жандармерия дронът се е разбил в градината на къща в градчето вчера в около 07:30 ч. сутринта турско (и българско) време.

Летателният апарат, който е с приблизително тегло от 200 килограма, е паднал на около 10 метра от дома на местен жител, като е причинил единствено материални щети, а парчета от него са се разпръснали в по-широк район, посочват още от жандармерията.

По случая вече е започнато разследване, което трябва да установи откъде се е появил разбилият се дрон, както и какви са техническите му спецификации, посочва БТА.