Hell Bound, Цар Плъх и No More Many More ще подготвят атмосферата за първия юлски изгрев заедно с публиката на плажа до Рибарското пристанище





Плажът до Рибарското пристанище в Поморие ще се превърне в сцена под открито небе с впечатляващ спектакъл в нощта срещу 1 юли. За ценителите на музиката ще свирят групите Hell Bound, Цар Плъх и No More Many More.

Организаторите - Община Поморие и Фондация Art by the Sea обещават вечер с много музика и усещане за свобода – в духа на традицията, която всяка година събира хора по българското Черноморие. Събитието е с вход свободен и се очаква да привлече както млади хора, които търсят автентичната атмосфера на Джулай морнинг, така и фенове на рок музиката от цялата страна.

Община Поморие кани всички жители и гости на града да се присъединят към музикалната нощ край вълните и да посрещнат заедно старта на лятото.