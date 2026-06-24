77-годишен шофьор загина при катастрофа в Бургаско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на пътя Карнобат-Айтос-Черноград.
Водачът се е преобърнал и е спрял в нива.
Работата по случая продължава.
77-годишен шофьор загина при катастрофа в Бургаско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на пътя Карнобат-Айтос-Черноград.
Водачът се е преобърнал и е спрял в нива.
Работата по случая продължава.
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