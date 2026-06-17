32-годишната Никол Янкова от Бургас се бори за здравето и живота си и има нужда от помощ. През последните две години нейното ежедневие се превърна в изтощителна битка за оцеляване от рак. Никол преминава през изключително тежък и мъчителен път: диагноза в напреднал стадий, която преобръща живота ѝ, тежка операция в Турция с последвали сериозни усложнения върху бъбреците, изтощителни курсове химиотерапия, имунни и таргетни терапии.

Благодарение на огромната ѝ воля, подкрепата на семейството и, и усилията на лекарите, днес състоянието ѝ е по-стабилно и тя дори успя да се завърне на работа. Тази стабилност обаче е изключително крехка и непосилно скъпа за семейството ѝ. Към днешна дата те са изправени пред стена:

7 500 евро натрупан дълг към клиниката в Турция за вече проведеното лечение и спасяването на бъбреците ѝ.

5 000 евро ВСЕКИ МЕСЕЦ за специфични медикаменти и постоянни контролни изследвания, които гарантират, че коварната болест няма да се върне.

Общата цел на кампанията е 100 000 евро, за да се покрият дълговете и да се осигури лечението ѝ за следващата една година.

С Никол се познаваме от малки момичета. Седяхме на един чин от началното училище чак до гимназията. Споделяхме едно пространство, едни и същи детски предизвикателства, а понякога и един и същи учебник. Още тогава разбрах, че Никол никога не отстъпва. Първото ѝ име в Skype беше „Keep Walking" (Продължавай да вървиш). Тогава това беше просто фраза, но днес осъзнавам, че това е нейното мото през целия ѝ живот. Тя винаги е посрещала трудностите с кураж и усмивка, която оцелява и в най-мрачните болнични стаи.

Моля ви като медия да публикувате нейния апел и да ни помогнете да направим така, че тя да продължи да върви напред.

Официален линк към кампанията в PavelAndreev (където са качени всички медицински документи и фактури):

https://pavelandreev.org/bg/campaign/pomogni-na-nikol-da-prodalzhi-napred?fbclid=IwdGRjcASevhpjbGNrBJ6-E2V4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHgVywWaIsyD3y5DASTpHkZU6plEp0A00ty3XLdA8HrnzJfO6LdVuhI3zn1_u_aem_ieHHmsOCNFlPxfQRJbA5xA