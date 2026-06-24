Общинският съвет в Средец не прие предложението за провеждане на местен референдум срещу изграждането на Център за настаняване на лица, търсещи международна закрила. Мотивът за решението на съветниците е, че вече има категорични позиции на държавно ниво, че такъв няма да се изгражда на територията на общината.

Според кмета на община Иван Кичев провеждането на референдум е излишна инициатива, на фона на заявената държавна позиция и липсата на реални намерения за реализиране на подобен проект. Провеждането на допитване би натоварило общинския бюджет с разходи между 60 хил. и 70 хиляди евро. Кичев каза, че позицията на Общината срещу изграждането на подобен център е последователна и вече е изразена и с декларация на Общинския съвет срещу изграждането на център на мигранти. По негови думи на национално ниво има категорични индикации, че такива центрове няма да бъдат изграждани и че се обсъжда връщане на съответните имоти към държавата без предназначение за подобна дейност.

БТА припомня, че жителите на община Средец събраха близо 1500 подписа в подписка за свикване на местен референдум, целящ да спре изграждането на център за настаняване на лица, търсещи международна закрила. Подписите бяха внесени в Община Средец с искане въпросът да бъде подложен на местно допитване. На предходно заседание Общинският съвет в Средец прие единодушно декларация, с която категорично възразява срещу плановете на държавата за разкриване на подобен обект от затворен тип. Идеята за евентуален бежански център в общината придоби обществено внимание, след като стана известно намерението на Министерството на отбраната да предостави свои имоти с отпаднала необходимост на Държавната агенция за бежанците.