Нашето най-голямо предизвикателство по отношение на бюджета за 2026 г. не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране. Това заяви премиерът Румен Радев преди днешното заседание на Министерския съвет във връзка с подготовката на Бюджет 2026. Министър-председателят посочи, че днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще представи основните параметри на бюджета.

По думите на министър-председателя тази философия на предишни управляващи се е изразявала в стремеж към рекорден и неудържим ръст на разходите, съчетан с политики в социалната и доходната сфера, които не са достатъчно обвързани с реалната производителност на икономиката. Той посочи, че са прилагани подходи, включващи увеличаване на вътрешното потребление чрез предизборно повишаване на доходите, без необходимата икономическа основа.

Министър-председателят допълни, че част от практиките при изготвянето на бюджетите за изминалите години включват безразборно използване на дълг за покриване на текущи социални разходи, както и авансово изземване на приходи от следващи бюджетни периоди, системна декапитализация на държавни дружества, както и поемане на неосигурени финансово ангажименти, включително по инфраструктурни и общински проекти, сред които НКЖИ и АПИ.

„В редица ведомства се наблюдаваше и прехвърляне на вече извършени дейности към следващи години, без ясна отчетност“, подчерта премиерът.

Румен Радев подчерта, че през изминалите години липсват достатъчни и последователни усилия на управляващите за стимулиране на икономическия растеж, повишаване на производителността и подобряване на инвестиционната среда. Той беше категоричен, че наследеният резултат включва висок дефицит, значителен дял на сивата икономика, която достига 35% от БВП, и сериозни дисбаланси в публичните финанси. Затова сега се полагат усилия от Министерството на финансите и от всички министри за ограничаване на дефицита и стабилизиране на бюджета.

„Само чрез реални мерки за подобряване на инвестиционния климат и задвижване на икономиката можем да излезем от тази ситуация“, заяви премиерът.

По отношение на държавната администрация министър-председателят посочи, че реформата е в ход и включва задълбочен анализ на ефективността на структурите, припокриването на функции и възможностите за дигитализация и автоматизация. „Масови уволнения и чистки без обоснован анализ няма да правим“, подчерта Радев. Министър-председателят допълни, че целта е запазване на административния капацитет, като същевременно се повиши ефективността на системата. Премиерът допълни, че ще бъдат подготвени и внесени необходимите законодателни и нормативни промени, които да позволят по-структурирана трансформация на администрацията. „Целта ни е ефективна администрация, която да предоставя бързи и качествени публични услуги“, заяви Радев.

„Искам да попитам и всички, които в момента настояват за тотално орязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация, защото тя растеше именно по време на вашите управления?“, посочи още премиерът.

Министър-председателят съобщи още, че правителството е в постоянен диалог с американската страна по повод пребиваването на самолетите цистерни на летище „Васил Левски“ и те ще напуснат софийското летище до края на този месец. Румен Радев подчерта, че САЩ остават наш стратегически съюзник в сферата на сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект, като правителството ще продължи да работи за задълбочаване на партньорството.