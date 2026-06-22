Дезинфекционната станция в Бургас ще извърши въздушна обработка против комари на територията на езерото Вая. Пръскането е предвидено за утре, 23 юни, от 4 до 10 часа.
Дезинсекционните мероприятия над езерото са ангажимент на държава. След заповед на Министерството на здравеопазването е сключен договор с „Дезинфекционна станция-Бургас“ ЕООД за предприемане на временни аварийни мерки за защита на обществения интерес и общественото здраве.
Биоцидният препарат, с който ще се провежда третирането срещу ларви на комари е ВектоБак 12 АС, с разрешение № 2443-1/20.09.2018, доза 0,050 л/дка, биологичен ларвицид, безвреден за бозайници, птици и риби.
1 Коментар
Ела да ти покажа де ме клъвна петела2026-06-22 14:46:55
Над целия Бургас трябва да се пръска.Тоя глупак Георгиев да се маха за нищо не става.Ще пръска сега за ларви.Ами за имаго кога ще пръскаш бе некадърник