Бургас ще бъде домакин на едно от най-нестандартните събития на това лято – първи подкаст на открито, който ще събере на една сцена популярните водещи Ивка Бейбе, Чефо и Кукушев.

Събитието е на 16 август, ще се проведе на Морска гара и ще предложи различен от традиционните сценични формати. Това няма да бъде класическо шоу или строго интервю, а непринуден разговор, в който темите ще се развиват естествено.



Подкастът е част от програмата на BOOM Summer Fest. На сцената ще излязат три от най-разпознаваемите лица в българското онлайн пространство – Ивка Бейбе, Стефан Попов - Чефо и Асен Кукушев.



За какво точно ще говорят? Ела за да разбереш , гарантираме, че скуката няма да бъде сред гостите на събитието.