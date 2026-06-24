Бюджетът за 2026 г. ще бъде с дефицит доста над 3%. Това съобщи премиерът Румен Радев часове преди министърът на финансите да представи дългоочаквания проект на редовен бюджет за тази година.

Преди заседанието на правителството Радев оповести, че са положили доста усилия, за да вкарат дефицита в разумни граници. "Сега всички, които докараха реалния дефицит до 7.5%, имат претенции той да бъде намален до 3%, а защо не и до 2%. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото на нея разчитаме да ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини с разкопани улици и незавършени проекти. И няма да понижим дори с едно евро бюджетните заплати", заяви Радев. Като изключение за понижение на заплатите той посочи възнагражденията в директорските бордове на държавните предприятия.

Премиерът обяви също, че няма да има масови уволнения в бюджетните ведомства. Предстои анализ на ефективността на отделните звена и едва тогава ще се предприемат мерки за съкращаване. "Ние разчитаме на капацитета на администрацията. Голямата цел да направим ефективна администрация", каза премиерът.

Радев обяви още, че правителството ще промени философията на правене на бюджети. "Основното предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената от предишни Народни събрания и сглобки философия на бюджетиране, която се изразява в стремех към неудържим ръст на разходите. В мимолетния опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и с фокусиране единствено върху стимулирането на вътрешното потребление, с предизборно вдигане на доходи без връзка с производителността, с безразборното теглене на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж, с авансовото изземване на данъци и системна декапитализация на държавни дружества, с поемане на непосилни финансови ангажименти към общините, АПИ, НКЖИ и др. И никакви усилия за стимулиране на българската икономика и привличането на инвестиции", обобщи премиерът.

До края на деня проектът на държавен бюджет за 2026 г. ще бъде публикуван на сайта на Министерството на финансите, увери Радев.