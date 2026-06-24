От 21 юни в България започва турнето на виртуозния индийски музикант Пандит Викаш Махарадж и световноизвестното трио „Махарадж“.

След изключително успешното им гостуване у нас през септември 2025 г., когато изнесоха концерти в София, Пловдив и други градове, музикантите се завръщат отново по покана на Индологическа фондация „Изток–Запад“, със съдействието на Посолството на Република Индия в България и Индийския съвет за културни отношения (ICCR) Indian Council for Cultural Relations (ICCR).

Тази година турнето преминава през София, Пловдив и Стара Загора, като своята кулминация достига в Бургас.

Бургас - финални събития от турнето

27 юни, 11:30 ч. – Представяне на индийската рага традиция и музикалните инструменти

Културен институт „Морско казино“

28 юни, 19:00 ч. – Концерт на трио „ Махарадж “

Открита сцена „Охлюва“

Събитието на 27 юни ще даде възможност на публиката да се запознае с основите на индийската класическа музика – рага и характерните инструменти сарод, ситар и табла, представени от музикантите от трио „Махарадж“.

Триото произхожда от свещения град Варанаси – един от най-старите духовни и музикални центрове на Индия. В неговия състав са Пандит Викаш Махарадж – виртуоз на сарод, и неговите синове Прабхаш Махарадж (табла) и Абхишек Махарадж (ситар), носители на традиция, съхранявана и развивана повече от пет века.

Със своето сценично присъствие и майсторство, те са сред утвърдените представители на индийската класическа музика на световната сцена.

Пандит Викаш Махарадж има зад гърба си над 7000 концерта по света и участия на престижни сцени като Берлинската филхармония, Кьолнската катедрала и множество международни фестивали. Той е споделял сцена с имена като Рави Шанкар, Джон Маклафлин, Питър Гейбриъл и Хърби Хенкок.

Всички събития от турнето в България са с вход свободен.

Бургас ще бъде финалната спирка на турнето и среща с живата традиция на индийската рага музика.