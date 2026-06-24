От 21 юни в България започва турнето на виртуозния индийски музикант Пандит Викаш Махарадж и световноизвестното трио „Махарадж“.
След изключително успешното им гостуване у нас през септември 2025 г., когато изнесоха концерти в София, Пловдив и други градове, музикантите се завръщат отново по покана на Индологическа фондация „Изток–Запад“, със съдействието на Посолството на Република Индия в България и Индийския съвет за културни отношения (ICCR) Indian Council for Cultural Relations (ICCR).
Тази година турнето преминава през София, Пловдив и Стара Загора, като своята кулминация достига в Бургас.
Бургас - финални събития от турнето
- 27 юни, 11:30 ч. – Представяне на индийската рага традиция и музикалните инструменти
Културен институт „Морско казино“
- 28 юни, 19:00 ч. – Концерт на трио „Махарадж“
Открита сцена „Охлюва“
Събитието на 27 юни ще даде възможност на публиката да се запознае с основите на индийската класическа музика – рага и характерните инструменти сарод, ситар и табла, представени от музикантите от трио „Махарадж“.
Триото произхожда от свещения град Варанаси – един от най-старите духовни и музикални центрове на Индия. В неговия състав са Пандит Викаш Махарадж – виртуоз на сарод, и неговите синове Прабхаш Махарадж (табла) и Абхишек Махарадж (ситар), носители на традиция, съхранявана и развивана повече от пет века.
Със своето сценично присъствие и майсторство, те са сред утвърдените представители на индийската класическа музика на световната сцена.
Пандит Викаш Махарадж има зад гърба си над 7000 концерта по света и участия на престижни сцени като Берлинската филхармония, Кьолнската катедрала и множество международни фестивали. Той е споделял сцена с имена като Рави Шанкар, Джон Маклафлин, Питър Гейбриъл и Хърби Хенкок.
Всички събития от турнето в България са с вход свободен.
Бургас ще бъде финалната спирка на турнето и среща с живата традиция на индийската рага музика.
0 Коментара