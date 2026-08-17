Националната художествена академия има дълга традиция в изучаването и реставрацията на културното ни наследство. Катедра „Реставрация“ е с над 50-годшина история, огромен опит и предлага единствената петгодишна програма по реставрация в България, съобразена с европейските стандарти в тази специфична област.

В последните години Академията разширява своите образователни програми, свързани с културното наследство като създава такива специално за филиала в Бургас. Новата магистърска специалност „Опазване на подводното културно наследство“ е част от развитието на този профил на Художествената академия извън София. Тя е създадена в партньорство с Института за подводно наследство под егидата на ЮНЕСКО, в който работят специалисти с огромен опит и с широко международно признание.

Специалността има интердисциплинарен характер и надгражда познания и умения като създава специалисти с широк образователен профил в съответствие с новите насоки и тенденции във висшето образование в Европа. Насочена е към студенти с познания в областта на реставрацията, археологията, изкуствознанието, културологията, архитектурата и природните науки.

Обучението е с продължителност една година (два семестъра) и ще се извършва както в новите ателиета на НХА във филиал Бургас, така и в базата на Института за подводно наследство. Близкото партньорство между двете институции ще позволи развитие на съвместни научни проекти и творчески инициативи, включително на международно ниво.

Амбициите на НХА са в следващите години да привлече световноизвестни специалисти по изследване и реставрация на подводно наследство и да предложи и обучение на английски език в тази нова програма.

Магистърската специалност „Опазване на подводното културно наследство“ не е изолирана в Бургас. Тя има естествена връзка и с друг наши магистърски програми като например „Културното наследство на българското Черноморие“ и „Фотография“.