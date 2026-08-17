Експерти от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от Районната здравноосигурителна каса в Бургас ще разясняват днес темите за здравното осигуряване и правата на пациентите.

Срещата с гражданите ще започне в 18:00 ч. пред експозиционния център „Флора“ в Морската градина в Бургас. В нея ще участват управителят на НЗОК д-р Асен Меджидиев, кметът на община Бургас Димитър Николов, областният управител на област Бургас Дико Диков, представители на районната здравна каса, както и актрисата и писател Здрава Каменова, която е партньор на инициативата.

По време на срещата ще бъдат представени и темите за профилактичните прегледи и направленията, извънболничната и болничната медицинска помощ, денталната помощ; помощните средства, заплащани от НЗОК; Европейската здравноосигурителна карта. Участниците ще могат да задават въпроси и да получат индивидуални консултации от експертите на място. Ще бъде осигурена и възможност за активиране на мобилното приложение „еЗдраве“, което предоставя достъп до електронното здравно досие и позволява на гражданите да следят извършените им медицински дейности, отчетени към НЗОК.

Инициативата е по проекта „НЗОК при теб“, която е част от националната кампания „НЗОК за теб“. Кампания на НЗОК е в помощ на пациентите чрез разяснителни публикации и полезна информация.

В рамките на две седмици повече от 14 000 граждани са активирали приложението „еЗдраве“ в рамките на кампания, организирана от НЗОК и Министерството на здравеопазването. Целта на кампанията е повече хора да имат достъп до електронното си здравно досие, без да е необходимо да имат квалифициран електронен подпис. Чрез електронното пациентско досие родителите могат да получават информация и за децата си, ненавършили 18-годишна възраст.