Шишета, умишлено напълнени с урина, нарочно оставени в купетата… Фасове, боклуци, люспи от семки, празни бутилки от алкохол, омазани и разпрани седалки, лоша миризма…

Това е само малка част от ежедневието да пътуваш във вагон на БДЖ.

В социалната мрежа железниците разпространи неприятни кадри, от които ясно се вижда в какво състояние са вагоните и купетата на влаковете.

“Всеки пътник има основание да очаква чиста, поддържана и комфортна среда за пътуване. Постигането и запазването на тези условия обаче изисква не само постоянни усилия и инвестиции от страна на железницата, но и отговорно отношение към обществения ресурс. Щетите, причинени от недобросъвестни действия, водят до допълнителни разходи за възстановяване и поддръжка, а ресурсът, който се насочва за отстраняването им, би могъл да бъде използван за подобряване на услугата и условията за пътуване”, се казва в съобщението на железницата.

Кондукторите са подлагани на насилие

Снимките, разпространени онлайн веднага отприщиха коментари, а някои от потребителите съобщават и за тормоз.

По думите им кондукторите масово са подлагани на насилие, обиди и подигравки от малцинствените групи, които ползват транспорта. Служителите, които проверяват билетите, дори не смеят да поискат от тях заплатен билет. По думите на пътувалите, масово се проверяват единствено останалите пътници, които "се държат нормално и възпитано".

"Трябва да се върне полиция или охрана в БДЖ. Никой не смее да направи забележка и нещата вече излизат извън контрол. С призоваване няма да стане, тъй като нарушителите едва ли могат да прочетат апелите ви", коментира се в страницата на БДЖ във Фейсбук.