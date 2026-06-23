Тежка катастрофа затвори тази сутрин главния път Русе – Шумен в района на Разград. При челния сблъсък между два автомобила има няколко пострадали, а един от водачите е в тежко състояние.

По първоначална информация 50-годишен шофьор, движещ се в посока Разград, е заспал зад волана, вследствие на което е навлязъл в насрещната лента и се е ударил челно в идващ автомобил.

Най-тежко пострадал е 37-годишният водач на блъснатата кола от Разград, който е пътувал сам. По данни на полицията той е неконтактен и е транспортиран за спешна медицинска помощ.

В автомобила на предполагаемия причинител на инцидента са пътували общо четирима души. Всички те са откарани в МБАЛ – Разград за прегледи и изясняване на състоянието им.

Пробата за алкохол на 50-годишния шофьор е отрицателна, съобщават от ОД на МВР – Разград.

Заради тежкия инцидент движението по пътя Русе – Шумен беше временно преустановено и се осъществява по обходен маршрут. Екипи на полицията регулират трафика в района, докато продължават огледите и разчистването на местопроизшествието.

Причините за катастрофата се изясняват в рамките на започналото разследване. Случаят е поредно напомняне за опасностите от шофирането при умора, която може да доведе до загуба на контрол и тежки пътни инциденти.