За първи път фестивалът излиза извън централната зона и достига до нова публика с прожекция в Младежкия международен център в комплекс „Меден рудник“



Международен филмов фестивал Бургас ще представи своето 11-о издание от 20 до 25 юли с подбрана селекция от международни и български игрални, документални и късометражни филми, тематични секции и разнообразна съпътстваща програма. Събитието се реализира с партньорството на Община Бургас и затвърждава позицията на града като един от най-активните културни центрове в страната.







Бургаският филмов фестивал остава верен на устойчивия си стремеж да показва филмовото изкуство в своята висота, своеобразност и през различна перспектива, и тази година отново ще предложим на жители, гости на града и кинолюбители шест фестивални дни, посветени на кинопрожекции, срещи с автори и професионалисти от бранша, дискусии, творчески ателиета и изненади за участници и зрители.

Конкурсната ни пълнометражна програма ще представи международно и българско кино. Дебютният игрален филм “Моя Семба” (My Semba, Ангола, 2026) на Уго Салватера е аудиовизуална поема за ритъма на живот и устойчивостта на работническата класа в анголската столица. Сред дебютите очакваме и получилия заслужен световен интерес „Синя чапла“ (Blue Heron, Канада/Унгария, 2025) на Софи Ромвари, изследващ сложните семейни отношения. „Кино „Джазира“ (CINEMA JAZIREH, Турция-Иран-България-Румъния, 2025) на режисьорката Гьозде Курал е суров филм за оцеляването в Афганистан под бруталното управление на талибаните. Романтичната драма „Иван и Хадум“ (Iván & Hadoum, Испания, 2026) на режисьора и сценарист Иан де ла Роса ще ни пренесе в една оранжерия в Южна Испания, където, измежду други човешки чувства, неочаквано „пониква“ и любов. Представяме и българския „Жени извън употреба“ (2026, България) на Александър Косев, който се докосва до женската чувствителност чрез историите на четири жени, справящи се с различни вътрешни и външни конфликти.

Общо 14 на брой късометражни филма ще вземат участие в конкурсната програма, която е разделена на национална и международна. Това са: “Отвличане” с реж. Яна Линева, “Заекът е мъртъв” на Ханис Баташов, “Утре”, реж. Елена Валентинова, “Сини дни”, реж. Лина Павлова, “ Шрьодинговият човек”, реж. Аспарух Франгов, “Да не бъдеш” на Габриела Пометкова, “Да правиш любов” с реж. Венцислав Сариев, “Руи Карлуш” / Rui Carlos с реж. Маргарида Паяш, “Клас” / Class на Руми Каул, “Толкова ниско небе” / A sky so low, реж. Хоаким Мишо, “Пиратска земя” / Pirateland, реж. Ставрос Петропулос, “Останалите след нас” / Left Behind, реж. Янис Карпузис, “Нашата стая” / Our Room с реж. Жауме Кларет Мушарт, “Пленена република” / Captive Audience с реж. Кю Лин.

Членовете на журито, които ще оценяват конкурсните селекции, са турската актриса Саадет Ъшъл Аксой и българските продуценти и режисьори Борис Десподов и Николай Мутафчиев – за пълнометражно кино, както и българските режисьори и сценаристи Илина Перянова, Димитрис Георгиев и унгарският режисьор, саунд дизайнер и композитор Габор Холтаи – за късометражно кино. Освен традиционните отличия, съвместно с нашите партньори продуцентска къща VOESOLI, ще осигурим и награда „техника за заснемане на филм“ за победителя в българската късометражна селекция. Допълнителна награда ще връчи и традиционното за фестивала младежко жури.

В специалните секции „Tunes” и “Black Sea” сме избрали вдъхновяващи ленти на любими теми. Музикалната програма „Tunes” включва 4K реставрираната версия на Tokyo Melody: A Film About Ryuichi Sakamoto (Франция, Япония, 1985) с режисьор Елизабет Ленард, която създава визуален портрет на легендарния японски композитор и пионер на електронната музика Рюичи Сакамото. След разпродадена световна премиера през юни в Лондон, британският режисьор Крис Аткинс ще представи лично пред бургаската публика своя документален филм за емблематичната група от Манчестър „Джеймс“: „James: Getting Away with It“ (2026).

Селекцията „Black sea“ включва документалните „Снежа и Франц“ (2025, България) на Светослав Драганов, който разказва завладяващата любовна история между българката Снежа и австриеца Франц, „Походът на амазонките“ (2025, България) на Борислав Колев за четири съвременни спортни амазонки, както и игралния "Връзки, корени и страсти" (Bonds, Roots and Passions, Турция, 2025) с режисьор Сунай Терзиоолу за живота на трима оцелели от корабокрушение бежанци. Във “Фокус Австрия“ тази година ще видим три от филмите на австрийската режисьорка и сценаристка Джесика Хауснер: “Малкия Джо”/ Little Joe (2019), Amour Fou (2014) и “Клуб нула калории” / Club Zero (2023). Теодор Ушев отново ще изненада публиката с своята програма AQUANIMA с най-доброто от световната анимация през последните години. В специална прожекция той ще представи и своя филм “Живот с идиот”. Както винаги, обръщаме внимание на най-малките ни зрители с анимационна програма за деца на възраст от 8 до 12 години.

Разнообразни събития сме подготвили и в съпътстващата програма на фестивала. “Фотография без камера” е темата на лекция и работно ателие по изработване на фотограми посредством процеса цианотипия с водещ Стефан Каменов. На създаването на енеаграми (психологическите типове като герои в киното) е посветено и ателието на Мирела Василева, която също така ще представи своята книга „Скандинавското кино – стилове и мотиви“ пред бургаската аудитория. А режисьорът и член на тазгодишното жури Николай Мутафчиев ще проведе уъркшоп по актьорско майсторство като част от интердисциплинарния проект „Предизвикателството“, съчетаващ менторски класове с утвърдени професионалисти от киноиндустрията по обучение, практическо създаване и публично представяне на индивидуалните късометражни филми на младите участници.

Освен на познатите локации – Културен дом НХК и Културен център „Морско Казино“, тази година фестивалът излиза от центъра на града с прожекция и в Младежки международен център Бургас в комплекс Меден Рудник. Burgas Corner отново ще е мястото, отделено за представяне на два филма на бургаски автори в знак на подкрепа към местната творческа общност.

Закриваме фестивала на 25 юли с почит към един от пионерите на независимото кино Гас Ван Сант и прожекция на най-новия му филм „Мъртва хватка“ (Dead Man’s Wire, САЩ, 2025).

Oчакваме ви на кино в Бургас!